Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de huzur operasyonu

27.07.2022 10:19
Balıkesir'de huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İl genelinde, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Havran İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 25 adet kartuş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanırken, 6 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:24:01. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement