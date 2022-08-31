Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

31.08.2022 23:31
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalanırken, 2 adet bıçak, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 96 adet sentetik uyuşturucu hap, 34 gram metamfetamin, 149 gram kubar esrar, 88 kök kenevir, 1 adet kaçak sigara, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet el dedektörü, 2 adet av tüfeği ele geçirilirken. Olaylarla ilgili olarak 19 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
2 ay önce evlendiği karısını öldürdü 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 23:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement