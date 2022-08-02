Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon - Son Dakika
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Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon

02.08.2022 17:54
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlara karışmış 229 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlara karışmış 229 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptığı çalışmalarda 121 aranan şahıs yakalandı, 40'ı tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 196 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 38 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 176 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 aranan şahsı yakalarken, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen ve Havran ilçelerinde 76 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 65 kişi de haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 86 adet sentetik ecza hap, 417 gram metamfetamin maddesi, 149 gram esrar maddesi, 124 gram skunk maddesi, 32 kök kenevir bitkisi, 12 gram bonzai maddesi, 1 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 28 bin 100 TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 kilogram kubar esrar, 0,5 gram kokain, 106 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 3 bin 800 sahte ABD doları, 1 adet tekne, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 15 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Edremit'te yeşil alanlara bakım Edremit'te yeşil alanlara bakım
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon - Son Dakika
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