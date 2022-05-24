Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içinde il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 249 şüpheli ve aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 hafta içeresinde Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 168 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 54 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 137 adet fişek, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 fişek, 10 adet kurusıkı ve tabancalara ait 80 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 36 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 506 adet sentetik uyuşturucu hap, 24 gram metamfetamin, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tabanca, 30 adet fişek, 14 adet cep telefonu, 475 kilo yakılmış bakır tel, 1 adet parçalanmış motosiklet, 1 adet çapa motoru, 6 adet akü, 1 adet demir kesme makası, 225 adet krom profil, 25 koli seramik, 46 adet su motor ve pompası ele geçirirken olaylarla ilgili olarak 31 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmada, 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklanırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 76,89 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 1 adet 41 ml lik cam şişe içerisinde sıvı metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 TL para, 23 adet kare şeklinde alüminyum folyo, 66 adet ağzı kilitli poşet,

1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan Payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR