Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

22.06.2022 20:21
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde asayiş ve trafik yönünden yaptıkları ayrı ayrı 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde asayiş ve trafik yönünden yaptıkları ayrı ayrı 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Jandarma trafik ekipleri de bin 41 aracı denetlediler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve İvrindi İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 17 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde bulunan köy yolları ile cadde ve sokaklarda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Servis Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetimler sonucunda bin 41 araç kontrol edilerek, 10 araca 3 bin 346 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

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