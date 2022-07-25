Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

25.07.2022 16:41
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve uyuşturucu yönünden yaptıkları uygulamalarda 260 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve uyuşturucu yönünden yaptıkları uygulamalarda 260 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 142 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 46 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 144 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 9 adet fişek

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Havran ve Erdek İlçelerinde 90 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla, 76 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 958 adet sentetik ecza hap, 375 gram esrar maddesi, 341 gram metamfetamin maddesi, 81 gram skunk maddesi, 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 14 bin 30 TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı AK Parti, gazetecileri ağırladı AK Parti, gazetecileri ağırladı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement