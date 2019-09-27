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Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

6 dakika önce

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı Sosyal medyada gündem olan şahıslar cezaevine gönderildiBALIKESİR - Balıkesir'de karıştıkları bir kavga sonrası gittikleri hastanede polis ile tartıştıkları görüntüleri sosyal medyada yayılan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

Sosyal medyada gündem olan şahıslar cezaevine gönderildi

BALIKESİR - Balıkesir'de karıştıkları bir kavga sonrası gittikleri hastanede polis ile tartıştıkları görüntüleri sosyal medyada yayılan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kavga nedeniyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisi ile tartıştı. Amatör bir kamera tarafından çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak hastaneden çıktığı görüldü. Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahıslar hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınarak nezarethaneye koyuldu. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

Balıkesir, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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