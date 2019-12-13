Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi

7 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakaladı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kelepçe, 3 adet kurusıkı silah ve 45 adet fişek, Susurluk ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 27 adet kartuş ve Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ile 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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