Balıkesir'de polisten 147 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten 147 şahsa gözaltı

06.05.2022 09:37
Balıkesir'de polisten 147 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 147 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 45 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 147 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 45 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 hafta içinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 147 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 45 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 174 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek ele geçirildi.

(Hüseyin Tokmak-İHA)

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Kaynak: İHA

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