Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu

07.06.2022 10:09
Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 164 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandıBalıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son...

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 164 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 hafta içinde Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 141 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 tabanca ve bu tabancalara ait 224 fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak son 3 günde İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan uygulamalarda 24 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla, diğer 23 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 30,45 gram metamfetamin maddesi, 47,29 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten 164 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
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