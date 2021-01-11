Balıkesir'de polisten 19 kişiye uyuşturucu operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de polisten 19 kişiye uyuşturucu operasyon
11.01.2021 10:10
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 adet aparat ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi. Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 9 ayrı operasyonda ; 19 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 40 adet sentetik ecza hapı, 7,79 gram metamfetamin, 1,00 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. - BALIKESİR
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