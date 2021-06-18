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Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu

18.06.2021 10:15
Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı ve Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı ve Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Marmara ve Sındırgı İlçelerinde 17.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 22 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 33 adet fişek,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17/06/2021 tarihinde yapılan 3 ayrı çalışmada; İl Merkezi, Bandırma ve Erdek İlçelerinde 4 şüpheli şahıs yakalanmış, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; Bir miktar uyuşturucu madde, sentetik hap ve 2 kök keneviri bitkisi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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