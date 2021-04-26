Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı

26.04.2021 11:18
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptığı Huzur operasyonları kapsamında 44 uyuşturucu şüphelisi ile çeşitli suçlardan aranan 72 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptığı Huzur operasyonları kapsamında 44 uyuşturucu şüphelisi ile çeşitli suçlardan aranan 72 şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 19.04.2021 - 25-04.2021 tarihleri arasında yapılan 35 ayrı çalışmada Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Bigadiç, Havran, Burhaniye ve Erdek ilçelerinde 44 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 41 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 88 gram esrar, 93 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 110 adet sentetik ecza hap, 13 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 30 bin 565 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 19.04.2021 - 25.04.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 19 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 82 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 6 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı
Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı

Balıkesir, Narkotik, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 116 gözaltı - Son Dakika


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