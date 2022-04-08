Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu

08.04.2022 18:17
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika haber... Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş, kaçak ağrı kesici hap ve Kaçak tütün operasyonlarında 31 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş, kaçak ağrı kesici hap ve Kaçak tütün operasyonlarında 31 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 20 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 620 kutu 12 bin 400 adet ağrı kesici olarak kullanılan faturası ve belgesi olamayan ilaç ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa adli ve idari işlem uygulandı.

Yine KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan aramada, 10 bin 500 adet dolu Makaron ele geçirilmiş, konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa "5607 SKM ve 4733 SKM" " suçlarından adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)

Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu

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Balıkesir, Asayiş, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Polisten 31 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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