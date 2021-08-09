Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten son 1 haftada 146 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 90 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 43 şahıs tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 02.08.2021-08.08.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 90 aranan şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 43 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 68 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 86 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 45 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 02.08.2021-08.08.2021 tarihleri arasında yapılan 34 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Kepsut ve Erdek İlçelerinde 56 şüpheli şahıs yakalanmış 6 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 48 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 8 gram esrar, 304 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap, 171 gram bonzai, 58 gram metamfetamin, 44 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca fişeği, 4 bin 285 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR