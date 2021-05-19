Balıkesir'de polisten 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 34 şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gönen ve Susurluk İlçesinde 18.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklanarak, ceza evine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 20 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 6 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 18.05.2021 tarihlerinde yapılan 12 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen İlçelerinde 21 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol kararıyla, 17 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 76,57 gram metamfetamin, 99,36 gram bonzai, 2,31 gram esrar, 165 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparatı ele geçirildi. - BALIKESİR