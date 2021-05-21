Balıkesir'de polisten 37 şahsa uyuşturucu ve asayiş göz altısı - Son Dakika

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu madde ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 37 şüpheli göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, ve Havran İlçesinde 18.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, 7 şahıs tutuklanarak ceza evine sek edildi. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 12 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 20.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 15 ayrı çalışmada, 22 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest kaldı 19 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 592,18 gram metamfetamin, 15,86 gram bonzai, 2 gram esrar, 134 adet sentetik ecza hap, 2 adet hint keneviri bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 20 adet dolu kartuş,

3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR