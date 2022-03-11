Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

11.03.2022 12:21
Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 48 fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilimizde uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Bandırma İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 12 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 7 bin 112 adet sentetik ecza hap, 4,75 gram metamfetamin maddesi, 2,21 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,26 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde bir adreste yapılan aramada; 240 bin adet dolu makaron, 10 adet adet boş makaron, 5 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa "5607 SKM ve 4733 SKM" " suçlarından adli ve idari yaptırım cezası uygulandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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