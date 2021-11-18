Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 49 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve İvrindi İlçelerinde 17.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak, İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Bigadiç, Havran, Erdek İlçelerinde yapılan 19 ayrı çalışmada, 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 31 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 18,93 gram Metamfetamin, 24,97 gram Esrar, 109 gram Toz Esrar, 13,49 gram Sentetik bonzai, 110 adet Sentetik Ecza hap, 1 adet ruhsatsız Tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR