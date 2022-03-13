Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı

13.03.2022 21:29
Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 52 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 52 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 15 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada 21 şahıs gözaltına alınırken, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. 1 şahıs Adli Kontrol Kararı ile, yakalanan 16 şahıs ise haklarında yapılan işlemlerin akabinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 22,24 gram metamfetamin maddesi, 115,89 gram esrar, 0,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi,

81 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 11 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı

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Uyuşturucu, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten 52 şahsa gözaltı - Son Dakika
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