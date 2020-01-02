Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon - Son Dakika

Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı uygulamalarda aranan 13 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı uygulamalarda aranan 13 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten adam öldürme suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 3'ü Edremit ilçesinde ve 10 kişi Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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