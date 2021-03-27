Balıkesir'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

27.03.2021 15:17
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 13 uyuşturucu madde şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 13 uyuşturucu madde şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, yakalanan 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 799 adet sentetik ecza hap, 5,32 gram esrar, 0,50 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ce 4 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Savaştepe İlçelerinde 26.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 100 adet fişek veya kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı         
16:37
Yemeksepeti kullanıcılarının bilgileri çalındı Yemeksepeti kullanıcılarının bilgileri çalındı         
16:16
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
FIFA'dan tarihi karar yolda! Tartışmaların odağındaki kuralda değişikliğe gidiliyor FIFA'dan tarihi karar yolda! Tartışmaların odağındaki kuralda değişikliğe gidiliyor         
15:35
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak         
14:57
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek         
14:20
Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt         
13:44
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 16:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei