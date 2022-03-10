Balıkesir'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

10.03.2022 15:09
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı. İl merkezinde yapılan operasyonda da 80 kıyılmış tütün ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Balıkesir il merkezinde yaptıkları "Tütün ve Tütün Malulleri Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika


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