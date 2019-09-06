Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polisten kırmızı ışık ve cep telefonu uygulaması
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Balıkesir'de polisten kırmızı ışık ve cep telefonu uygulaması

1 saat önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüler ve kırmızı ışık ihlallerine karşı uygulama yaptı.

Balıkesir'de polisten kırmızı ışık ve cep telefonu uygulaması, System.String[]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüler ve kırmızı ışık ihlallerine karşı uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulamada 472 sürücüye 125 bin lira para cezası kesti.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 23 yaya ihbar görevlisi, 33 ekip ve 72 personel ile yapılan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallar denetlendi. Kurallara uymayan 472 araç sürücüsüne 125 bin 385 lira idari para cezasını kesilirken, 36 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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