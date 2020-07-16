Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 4 silah ve mermi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 4 silah ve mermi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı.

Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan 4 çalışmada 5 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 129 adet sentetik ecza hap, 6.92 gram skunk maddesi, 0.57 gram esrar maddesi ve 0.70 gram metamfetamin ele geçirildi.


Polis 4 silah ve mermi ele geçirdi


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir il merkezinde, 1 adet Blow marka ve 1 adet Retay marka 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, Ayvalık ilçesinde 1 adet Colt marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek, Burhaniye ilçesinde, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek olmak üzere toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]