Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı

14.03.2022 10:35
Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 171 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 171 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 171 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 129 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 60 adet kartuş, 3 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı

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Balıkesir, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı - Son Dakika
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