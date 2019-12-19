Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşı ile tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşı ile tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi sonrasında yakınlarına teslim edilen Nazan Can'ın cenazesi, Edremit Darsofa Mahallesi Saray Caddesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Darsofa Camisi'ne taşındı.

Kadının cenazesi kılınan namazın ardından Havran ilçesi Şehir Mezarlığına defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.B'nin polise verdiği ifadede, bir süredir birlikte yaşadığı Can'ın intihara kalkıştığını, onu engellemek isterken kendisinin parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkışması nedeniyle silahın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Edremit Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B'nin (46) evinde, bu kişi ile arkadaşı Nazan Can (35) arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada pompalı tüfekle vurulan kadın olay yerinde ölmüş, M.B. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi
Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum Dere yatağından gelen kadın çığlıkları polisi alarma geçirdi AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz

Son Dakika Haberleri
22:25 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
22:22 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
22:20 Selimiye'de oturaklar kaldırıldı - Son Dakika
22:16 FLAŞ - Son Dakika
22:16 Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:27:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]