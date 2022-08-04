25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi - Son Dakika
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25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi

04.08.2022 16:15
25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi

BALIKESİR'de Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nda kaçıp 25 gün sonra bulunan boğasına talip olan şarkıcı Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi.

BALIKESİR'de Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nda kaçıp 25 gün sonra bulunan boğasına talip olan şarkıcı Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi.

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 9 Temmuz günü sabah saatlerinde, sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan boğa, 25 gün sonra, dün, 25 kilometre uzaklıktaki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE KESMEK İSTEDİ

Muhtar Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunması için harekete geçti. Kocabıyık boğayı almak için kendisini arayan Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi. Levent'in Kocabıyık'a kendisini tekrar arayacağını söylediği belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi - Son Dakika
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