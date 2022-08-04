25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ - Son Dakika
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25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ

04.08.2022 16:40

BALIKESİR'de Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nda kaçıp 25 gün sonra bulunan boğasına talip olan şarkıcı Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi.

BALIKESİR'de Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nda kaçıp 25 gün sonra bulunan boğasına talip olan şarkıcı Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi.

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 9 Temmuz günü sabah saatlerinde, sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan boğa, 25 gün sonra, dün, 25 kilometre uzaklıktaki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE KESMEK İSTEDİ

Muhtar Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunması için harekete geçti. Kocabıyık boğayı almak için kendisini arayan Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi. Levent'in Kocabıyık'a kendisini tekrar arayacağını söylediği belirtildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN-Muzaffer KARAKOYUN KEPSUT (Balıkesir), (DHA)

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25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi 25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi Ayvalık Belediyesi'nden kadrolu işçilere ek protokol Ayvalık Belediyesi'nden kadrolu işçilere ek protokol
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ - Son Dakika
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