Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de resmi bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de resmi bayramlaşma

1 saat önce

Balıkesir'de Ramazan Bayramı nedeniyle Öğretmenevinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Balıkesir'de resmi bayramlaşma, System.String[]
Balıkesir'de Ramazan Bayramı nedeniyle Öğretmenevinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen. Kemal Turan, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ahmet Akın, BAÜN Rektörü Prof.Dr.İlter Kuş, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, tebrikleri kabul etti. Vali Ersin Yazıcı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine değinerek bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirtti. Vali Yazıcı bayram kutlamasına vatandaşların yoğun katılımının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bayramların, geleceğe beslenen umudun yeşerdiği müstesna günler olduğunu söyleyerek "Bugün Balıkesirli hemşehrilerimizle ve tüm devlet dairelerinin müdürleriyle birlikte bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk onun için çok mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ramazan Bayramının Balıkesir'e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ramazan Bayramının; Balıkesirimizin, Devletimizin, milletimizin, tüm insanlığın ve dünyamızın barış, huzur ve sonsuz mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını diler, bütün Balıkesirli Hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılar sunarım"dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de resmi bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]