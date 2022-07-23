Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

23.07.2022 15:40
Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, restoranda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, restoranda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda İsmail Hakkı Arkan (33) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Bahadır B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır B, Arkan'ı iş yerinden aldığı bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan Bahadır B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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