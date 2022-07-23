İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda İsmail Hakkı Arkan (33) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Bahadır B. tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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