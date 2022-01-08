Balıkesir'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile 2 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.