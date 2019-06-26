Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu

14 dakika önce

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 ilçede yaptıkları silah denetimlerinde, tamamı ruhsatsız olan 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirdi.

Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu, System.String[]
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 ilçede yaptıkları silah denetimlerinde, tamamı ruhsatsız olan 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, suç işlenmesini önlemek amacıyla geçekleştirilen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Balıkesir'in Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 7.65 çapında bir tabanca ve tabancaya ait 81 mermi, 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahların ruhsatsız olduğu bildirildi.
Denetimlerde üzerinde ruhsatsız 7,65 tabanca ve 81 mermi ele geçirilen B.İ. hakkında, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız tüfekle yakalanan A.Ö., İ.Y., M.S.'ye ayrı ayrı 707'şer TL, kurusıkı tabanca ile yakalanan A.A. ve A.K.'ye ise 1294'er TL idari para cezası uygulandı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
tüfe, silah, balıkesir, tabanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Koyunun kesik kulağı yasak aşk cinayetini çözdü! Müebbet hapis cezası aldılar Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]