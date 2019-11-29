Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 8 silah ile 83 adet fişek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, 24 saatte Edremit ilçesinde 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 83 adet fişek, Balıkesir merkezde ise 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.



Çalışmalar sırasında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.