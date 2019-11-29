Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 8 silah ile 83 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 8 silah ile 83 adet fişek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, 24 saatte Edremit ilçesinde 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 83 adet fişek, Balıkesir merkezde ise 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Çalışmalar sırasında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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