Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Balıkesir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan uygulamalarda 2 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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