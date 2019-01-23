Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Sağanak

Balıkesir'de Sağanak

15 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Balıkesir'de Sağanak, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı, Aşıklar Köprüsü, Macaron mevkisi, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağış, Eski Garaj bölgesi ile Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerinde su baskınlarına yol açtı. İlçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bazı evlerin bodrum katları yağmur sularıyla doldu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye pompalarıyla çalışma yaptı.

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolu kıyısındaki bazı ekili alanların da yağış nedeniyle sular altında kaldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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