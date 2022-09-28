BALIKESİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

BALIKESİR'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye ilçesinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Balıkesir'de sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde Burhaniye'de etkili oldu. Yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak nedeniyle yollar suyla kaplanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sokak ve caddelerin suyla kaplandığı ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.