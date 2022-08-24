Balıkesir'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

24.08.2022 22:51

Balıkesir'de sağanak il genelinde etkili oldu Meteorolojinin günler öncesinden Marmara Bölgesi için uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Balıkesir'de akşam saatlerinde başladı.

Balıkesir'de sağanak il genelinde etkili oldu

BALIKESİR - Meteorolojinin günler öncesinden Marmara Bölgesi için uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Balıkesir'de akşam saatlerinde başladı.

Balıkesir'in özellikle kuzey ilçelerinde gün boyu devam eden sağanak yağmur Balıkesir il merkezinde de akşam saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrasında Balıkesir'de de sağanak yağış başladı. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde ise Balıkesir il merkezinde kendisini gösterdi. Özellikle Bigadiç, Dursunbey gibi ilçelerde dolu yağışının kısa süreli etkili olduğu Balıkesir'de İvrindi ilçesi önemli ölçüde gün boyunca yağış aldı. Yer yer su baskınlarının yaşandığı ilçelerin aksine Balıkesir il merkezinde ise sakin bir yağış görüldü. Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Savaştepe yolunda ise fırtına vardı.

Yağışların yarın da devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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