Dereye dönen yolda araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İtfaiye ekiplerine 100'den fazla ihbar düştü

BALIKESİR - Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şehrin birçok yerinden su baskını ihbar gelince Balıkesir itfaiyeside su baskınlarına karşı seferber oldu.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Dokuma Caddesi Adliye kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs kadın, bir kişi tarafından taşınarak araçtan indirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, BASKİ ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların evlerinde de su baskınları oluştuğu öğrenildi. Öte yandan yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde yolda kalan araçlarda vatandaşlar tarafından aracın arkasından iterek kaldırıma çıkartıldı. Yaklaşık 100'den fazla ihbar gelen şehirde seferberlik oldu.