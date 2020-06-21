Balıkesir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti - Son Dakika

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Evlerin bodrum katları ve bazı işyerleri sular altında kaldı, tarım alanlarını ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu vardı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak ve beraberindeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, evlerin bodrum katları ile bazı işyerlerini su bastı. Savaştepe ilçesi girişinde biriken yağmur suları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ceviz büyüklüğüne yaklaşan dolu taneleri hayatı tarım alanlarına zarar verdi.

Savaştepe ilçesinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle özellikle çiftçilerin zararının büyük olduğu belirtildi. Savaştepe Ziraat Odası Başkanı Zeki Topçuoğlu, dolu yağışı sebebiyle tarım alanlarının zarar gördüğünü açıkladı. Buğdaylarda yüzde 50'ye varan bir zarar olduğunu açıklayan Topçuoğlu, bunun yanında dolu yağışının bahçelerde sebze ekili alanlarda zarara yol açtığını belirtti. Biran önce hasar tespiti yapılarak çiftçilerin yaralarının sarılmasını istedi.

Sağanak ve dolu yağışının Balıkesir'in tarım ile ön plana çıkan Sındırgı, Kepsut, Dursunbey gibi ilçelerinde de etkili olduğu öğrenildi.

- Balıkesir