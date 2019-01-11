Balıkesir'de Sağanak Yağış Sonrası Caddeler Göle Döndü
1 saat önce
Balıkesir'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndüBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
Balıkesir
'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık
ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
Dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetlenen yağış, öğle saatlerinde Ege Denizi
'nden esen lodosun da etkisiyle ortalama 25 dakika süresince adeta bardaktan boşanırcasına yağdı. 25 dakika zarfında metrekare başına yaklaşık 25 metreküp yağış alan Ayvalık'ta bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 150 Evler Mahallesi'ndeki eski garaj ve çevresi başta olmak üzere, 06 mevkii ile Altınova
ve Sarımsaklı
'da sular hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvalık'ın Edremit
istikametinden girişinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki asfalt yol ile İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde biriken yağmur suları araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde de etkili olan şiddetli yağışın bazı ekili alanlara zarar verdiği öğrenilirken, cadde ve sokaklarda yayalara geçit vermeyen yağmur sularına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri ile Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesindeki ekipler müdahale etti. Sahilkent
Mahallesi'ndeki bazı yazlık sitelerin bodrum katlarını da su bastı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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