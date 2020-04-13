Balıkesir'de sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlatıldı - Son Dakika

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Balıkesir'de sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlatıldı
6 saat önce
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlattı.
Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, İstasyon-Plevne ile Şehir Hastanesi güzergahında çalışan ve saat 17.30'da sona eren 46 GB numaralı hattın sefer sayısını artırdı.
Söz konusu hatta 20.00-23.00 saatleri arasında 4 yeni sefer ilave edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:56 Kaynak: AA
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