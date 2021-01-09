Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular

09.01.2021 15:05

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli giyim öğretmenleri öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üretiminden sonra sağlık çalışanları için de koruyucu önlük üretimine başladı.

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli giyim öğretmenleri öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üretiminden sonra sağlık çalışanları için de koruyucu önlük üretimine başladı. 300 önlük dikmeyi hedefleyen giyim öğretmeni Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak'a kursiyerlerde yardımcı olurken, hazırlanan 40 adet önlük sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezinde, pandemi nedeniyle birçok kurs yapılamazken, giyim öğretmenleri de boş durmadı. Okullardaki öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üreten kadınlar, şimdi de Burhaniye Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı. Giyim öğretmeni Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak'ın öncülüğünde yapılan çalışmalara kursiyer kadınlarda destek oldu. 300 koruyucu önlük üretmeyi planlayan kadınlar, ilk 40 önlüğü yetkililere teslim ettiler. Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını anlatan Giyim Öğretmeni Gülsüm Ak, "Ürettiğimiz maskeleri öğretmen ve öğrencilere dağıttık. Daha sonra da, kıymetli sağlık çalışanlarımız hastanede önlüklerinin yeterli olmadığını belirterek bizden önlük dikmemizi istediler.. Biz de gerekli malzemeleri temin ettikten sonra atölyemizde Kovidle mücadele sırasında kullanılacak olan önlüklerin üretimine başladık. Şu anda bu önlükleri arkadaşlarla birlikte üretmekteyiz. Sağlık çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. 300 önlük dikmeyi hedefledik" dedi. Kursiyer Fatma İbiş de, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah sağlık çalışanlarının hepsine kolaylık versin. Bizimde bir katkımız olursa mutlu oluruz" dedi. Halk Eğitimi Merkezi müdür ve çalışanlarına teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burak Kömürcü de, "Pandemi polikliniğimizde, serviste ve yoğun bakımlarda kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanlardan olan önlüklerimizi Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdür ve değerli personeli bizler için dikiyor. Dikimine başladılar. İlk partisini teslim ettiler. ve dikmeye devam edecekler. Kendilerine sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadelede, pandemi ile topyekun mücadelenin güzel bir örneğini teşkil ettiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, Kaymakam İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin girişimleri ile öğretmen ve öğrenciler için 10 bin adet maske üretilmişti.

Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular

Halk Eğitim Merkezi, Burhaniye, Kursiyer, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı
Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi         
15:08
Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi         
14:00
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü         
13:50
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun kendini eve kapattı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun kendini eve kapattı         
13:42
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu         
11:01
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı         
09:47
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 15:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei