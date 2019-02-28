Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına Rekor Maaş Promosyonu

Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına Rekor Maaş Promosyonu

1 saat önce

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde Türkiye çapında rekor fiyat elde edildi.

Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına Rekor Maaş Promosyonu, System.String[]
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde Türkiye çapında rekor fiyat elde edildi. İhale sonunda il genelinde çalışan 11 bin 306 sağlık çalışanı tek seferde peşin olarak 2 bin 900 lira promosyon ödemesine hak kazandı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Halk Bankası ile anlaşmaya varıldı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli 4D taşerondan devrolan işçiler dahil olmak üzere yaklaşık 11 bin 306 kişiyi kapsayan banka promosyon ihalesi çok sayıda bankanın katılımı ile gerçekleştirildi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan açık artırma 4,5 saat süren yoğun bir teklif pazarlığının ardından 2 bin 900 lira üzerinden promosyon ödemelerinin yapılması konusunda Halk Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sözleşme önümüzdeki günlerde atılacak resmi imzalarla birlikte, ilk etapta 2 bin 757 kişinin alacak olduğu promosyon ödemesi 15 Nisan itibariyle personellerin maaş hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarda devam eden sözleşmelerinin bitimiyle beraber tüm personel 36 aylık süre zarfından süreleri dikkate alınarak ödemeleri yapılacak. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop yaptığı açıklamada "Personelimize tek seferde 2 bin 900 lira gibi bir promosyon ödemesini kazandırmaktan ve bu kazanımda taşerondan devrolan personelimizin de yararlanacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır." dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:10 Kaynak: İHA

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