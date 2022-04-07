Balıkesir'de sağnak yağış etkili oldu - Son Dakika

Balıkesir'de sağnak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından, Balıkesir'de öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gündüz saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere, sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi.