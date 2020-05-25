Balıkesir'de sahipsiz kedilere yardım eli - Son Dakika

Balıkesir'de sahipsiz iki kedi, belediye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ilk günü gelen ihbarları değerlendiren ekipler, doğum yapmakta zorlanan ve zehirlenen kedileri Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirdi.

Barınakta operasyona alınan hamile kedi, sağlıklı bir şekilde iki erkek yavru doğurdu. Zehirlenen kedi ise tedavi edildi.

Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, vatandaşların yaralı bir hayvan gördüklerinde 444 40 10 Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabileceklerini belirtti.