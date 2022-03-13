Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı - Son Dakika
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Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı

13.03.2022 13:30

Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı Yurdun değişik yerlerinde başıboş köpekler özellikle çocuklara zarar verirken, bu defa da Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, keçiler zarar gördü.

Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı

BALIKESİR - Yurdun değişik yerlerinde başıboş köpekler özellikle çocuklara zarar verirken, bu defa da Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, keçiler zarar gördü. İlçenin kırsal Çallı Mahallesinde gece saatlerinde ağıla giren 3 köpek, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Çallı Mahallesinde Muhtar Hüseyin Özen'in ağılına gece saatlerinde giren köpekler 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Sabah saatlerinde ağıla gelen Muhtar Hüseyin Özen, büyük üzüntü yaşarken, önlem alınmasını istedi. İhbar üzerine Çallı Mahallesine gelen Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Belediye Veterineri Emrah Güleç, olay yerinde inceleme yaptı. Veteriner Emrah Güleç, yaralı hayvanları muayene etti. Olay yerinde inceleme yapan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, " Burhaniye Belediyesi olarak, Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik birimi olarak Çallı Mahallemizde meydana gelen olaydan dolayı, Belediye olarak gerekli önlemleri alacağız" dedi. Muhtar Hüseyin Özen de, " Yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. Gece ağıla giren köpekler 8 keçimizi telef etti. 6 keçi de yaralandı. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz Ben Çallı köyü muhtarı olarak başı boş köpeklerden zarar gördüm. Zararımız büyük. Tam hayvanları satacağım zaman köpekler zarar verdi. Önlem alınmasını istiyorum" dedi. Muhtarın oğlu Özgür Özen ise, " 8 tane hayvanımız telef oldu. Bunun için yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz" dedi. Damadı Recep Alıcı da, " Köpekler oğlakları ve keçileri telef etmiş, çok üzgünüz. Bunun önlenmesini istiyoruz. Bu gün bize yarın başka birilerine zarar vermesin. Yetkililerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu

Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı
Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı

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Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de sahipsiz köpekler, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı - Son Dakika
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