Balıkesir'de sahte içki imalatı yapılan büfeye polis baskını

Balıkesir'in Havran ilçesinde, sahte içki imalatı yapılan büfeye düzenlenen operasyonda çok miktarda içki, şişe ve anason maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 0,5 litre pet su şişelerine doldurulmuş 25 adet rakı, 2 adet votka, 4 adet viski ile 6 adet 250 cc cam şişe içinde anason aroması, 5 adet 45 mililitre malt aroması, 130 adet tahıl aroması, 56 adet cam tüp içinde anason kiti diye tabir edilen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan büfe işleticisi A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.