Balıkesir'de sahte içki operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'de polis İzmir'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
'de polis İzmir
'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi. Operasyonda 204 şişe kaçak içki ile sahte bandrol ele geçirildi.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında İ.Ç. ve N.İ.'nin İzmir'den Balıkesir'e yüklü miktarda sahte alkol getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri belirlenen aracı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
karşısında durduruldu. Polis
ekiplerinini araç içinde yaptığı aramada 204 şişe kaçak içki ve 60 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan İ.Ç. ve N.İ. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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