Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu
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Balıkesir'de sahte içki operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de polis İzmir'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi.

Balıkesir'de sahte içki operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polis İzmir'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi. Operasyonda 204 şişe kaçak içki ile sahte bandrol ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında İ.Ç. ve N.İ.'nin İzmir'den Balıkesir'e yüklü miktarda sahte alkol getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri belirlenen aracı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durduruldu. Polis ekiplerinini araç içinde yaptığı aramada 204 şişe kaçak içki ve 60 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan İ.Ç. ve N.İ. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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