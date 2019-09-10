Balıkesir'de sahte içki operasyonu
55 dakika önce
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:44 Kaynak: AA
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A. isimli bir şüphelinin İzmir'den Balıkesir'e faturasız etil alkol getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, 1. Sakarya Mahallesinde durdurdukları şüpheliye ait araçta 500 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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