Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu
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Balıkesir'de sahte içki operasyonu

55 dakika önce

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A. isimli bir şüphelinin İzmir'den Balıkesir'e faturasız etil alkol getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, 1. Sakarya Mahallesinde durdurdukları şüpheliye ait araçta 500 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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